Malatya'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı
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Malatya'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı

Malatya'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Fatih K. (30) idaresindeki 34 CUP 484 plakalı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Haçir D. (63) yönetimindeki Almanya plakalı cip Gürkaynak Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Fatih K. ile yolcular Ayşe K. (22), Betül K. (1), Mesut E. (28), Aslı E. (20), Zeynep Su E. (1) ve Nihal D. (59) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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Malatya'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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