Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kayısı, kavak ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kayısı, kavak ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sayfiye Mahallesi'nde başladı. Bilinmeyen nedenle kayısı, kavak ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda alevler ve dumanlar yükseldi.  Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaçların küle döndüğü yangına ekipler tarafından müdahale edildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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