Öfkeli baba, çocuklarını göstermeyen eşine sinirlenip intihara kalkıştı

Malatya'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediği öne sürülen baba sinir krizi geçirip camla boğazını kesti.

CAM PARÇASIYLA BOĞAZINI KESTİ

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süredir eşinden ayrı yaşayan Ü.G. sabah erken saatlerde ayrı yaşadığı eşinin Malik sokakta bulunan ikametine giderek çocuklarını görmek istedi. Eşinin, kendisine çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçiren Ü.G. evin kapısının camını kırarak yerde aldığı cam parçası ile boğazını kesti.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.G. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA