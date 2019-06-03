Öfkeli baba, çocuklarını göstermeyen eşine sinirlenip intihara kalkıştı
Malatya'da çocuklarını görmek için ayrı yaşadığı eşinin evine giden baba, eşinden olumsuz yanıt alması üzerine sinir krizi geçirdi. Öfkeli baba, evin kapısının camını kırarak yerden aldığı cam parçası ile boğazını kesti.
Malatya'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediği öne sürülen baba sinir krizi geçirip camla boğazını kesti.
CAM PARÇASIYLA BOĞAZINI KESTİ
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süredir eşinden ayrı yaşayan Ü.G. sabah erken saatlerde ayrı yaşadığı eşinin Malik sokakta bulunan ikametine giderek çocuklarını görmek istedi. Eşinin, kendisine çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçiren Ü.G. evin kapısının camını kırarak yerde aldığı cam parçası ile boğazını kesti.
POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.G. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu inceleme sürüyor.
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yazık.gunah cucukları.ayırmayın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cirmik seytan dereli hemserim her gün okudugumuz duydugumuz ve alistigimiz sekilde kadina ve cocuklarina degil kendine siddet uygulamis malesef bizde sadece eslerle degil cocuklarida ayirma anlayisi var cahaletten kaynaklanan hirs ve kibirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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baba olmayan cocuklarından ayrı kalmamın ne demek oldugunu bilemez kadının cocukları babasından mahrum etmeye hakkı yok sonra kadın hakları diyolar erkegın hakkı nerde adam kendini öldürdügünde bedelini kim ödeyecek allah kötü niyetli kadınlardan korusunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bazen ve çoğunlukla başlık Cani baba oluyor, bunda da Öfkeli Baba olarak haber başlığı çıkmış, böyle olmamalı bu baba acı çekiyor ve Anne bunu hırsından görmüyor. Sakin kalma, sabırlı olma bu durumlarda sadece babaya düşüyor, düşürülüyor. Çocukların yaşadıklarını söylemiyorum bile. Anne hırsından babayı yabancılaştırıyor, düşünsenize gece gündüz yanında olan çocuklarınız Annenin hırsından Babayı ötekileştiriyor. Yazık kötü niyetli Annelere yazık. . .Cevap Yaz 12 Yayından KaldırYİNEMİ: Tebrik ederim mukemmel özetlemissinTüm 6 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır