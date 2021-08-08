Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı
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Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı

Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olası orman yangınlarına karşı gece ormanlık alanlarda denetim yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olası orman yangınlarına karşı gece ormanlık alanlarda denetim yapıldı.

Kentin farklı bölgelerindeki ormanlık alanlarda 24 saat aralıksız denetim gerçekleştiren jandarma, gece ormanlık alanlarda yaya ve araçla devriye gezerek kontrol yaptı.

Kırsal alanlarda uygulama noktaları oluşturan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda arama yaptı, araçta bulunan kişilerin kimliklerini sorguladı.

Jandarma, sürücülere ormanlık alanlarda mola vermek ve piknik yapmanın yasaklandığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı
Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı
Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı
Malatya'da jandarma orman yangınlarına karşı gece denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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