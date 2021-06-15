Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 'Açık Hava Söyleşileri' etkinliğine katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen 'Açık Hava Söyleşileri' programına katılarak gençlerle bir araya geldi.

TÜGVA tarafından gerçekleştirilen 'Açık Hava Söyleşileri' etkinliğine konuk olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Büyükşehir Belediyesinin Malatya'da yaptığı çalışmalar hakkında gençlerle sohbet eden Başkan Gürkan, gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Söyleşi programında açılış konuşması yapan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, "Pandemi koşulları nedeniyle etkinliklerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Pandemi sürecinin yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte ilk programımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile gerçekleştiriyoruz. Bizlere manevi anlamda desteklerini esirgemeyen Başkanımıza şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Açık Hava Söyleşi programında katılımcı gençlerden gelen soruları cevaplayan ve karşılıklı sohbetle geçen programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "TÜGVA'nın yapmış olduğu Açık Hava Söyleşilerine davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. TÜGVA'nın amacı, milli manevi değerlerimize bağlı, pozitif bilimlerle bezenmiş, hem geleceğine bakan hem de değerleriyle yükselen bir gençlik oluşturmaktır. Mesut Başkanla birlikte yapılan çalışmaları da gezdik. Teknik ve teknolojik anlamda yapılan çalışmaları bizlere gösterdiler. TÜGVA aynı zamanda yaptığı çalışmaların yanı sıra açık hava ve kapalı ortamlarda gerçekleştirdikleri söyleşi programlarıyla da gençlerle birlikte oluyor. TÜGVA'nın yine amaçları arasında; değerlerimizle mücehhez gençlerimizi yetiştirip her alanda sorumlu olduklarını bilmek ve o bilinçle kendilerini mücehhez bilimlerle donatmak, aldıkları bilgilerle de kendi yön haritasını ve yön pusulasını oluşturmak yer almaktadır. TÜGVA'nın çalışmalarını da bu anlamda çok olumlu buluyorum. Milli manevi değerlere bağlı gençleri yetiştiren bütün teşkilatlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, daha sonra bir sohbet ortamında gerçekleşen programa katılan gençlerin sordukları soruları da cevapladı.

Kaynak: Bültenler