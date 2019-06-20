Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e takipçilerinden övgü yağdı

13 Nisan'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. Takipçileri, Evcen'in güzelliğinin sırrını "Karan etkisi" olarak yorumladı.

2017 yılında sade bir törenle evlenmelerinin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri de geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Oğlu Karan'ı kucağına alan çiçeği burnunda anne Fahriye'nin, huzurlu ve mutlu olduğu paylaşımlarına da yansıyor. Doğum sonrası ara ara paylaşımlar yapan güzel oyuncu, son olarak makyajsız bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ormanda oğlu Karan'ı alarak yürüyüşe çıkan Evcen, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

"KARAN ETKİSİ"

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Evcen'in makyajsız fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Çoğu takipçi, "Erkek çocuk güzelleştirir, seninki kusursuzluk , Karan etkisi" gibi yorumları yapıldı.

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