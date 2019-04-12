Makyaj Yaparken Yurdun Penceresinden Düşen Öğrenci Yaralandı
Niğde'de, kaldığı yurdun 2'nci kat penceresinde makyaj yapan öğrenci düşerek yaralandı.
Niğde'de, kaldığı yurdun 2'nci kat penceresinde makyaj yapan öğrenci düşerek yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'nda kalan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi T.Y. (20), dengesini kaybederek pencereden düştü.
Yetkililerinin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin, kafatasında çatlak tespit edildi.
T.Y'nin makyaj yaparken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.
Kaynak: AA