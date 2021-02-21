Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi

21.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı MKE tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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