Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT-76MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı MKE tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı