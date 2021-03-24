Maket gemiler öksüz kaldı
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Maket gemiler öksüz kaldı

24.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:54
Maket gemiler öksüz kaldı

Samsun'da ürettiği özel maket gemilerle ünü yayılan ve bu konuda bir çok kişi yetiştirmiş Hulusi Arslantürk, 61 yaşında korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da ürettiği özel maket gemilerle ünü yayılan ve bu konuda bir çok kişi yetiştirmiş Hulusi Arslantürk, 61 yaşında korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesinde bulunan atölyesinde Bandırma Vapuru, Nusret Mayın Gemisi gibi tarihi gemilerin maketini üreterek tarihe ayna tutan Hulusi Arslantürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'nde gördüğü korona virüs tedavisine yenik düştü. Hayatını maket gemi yapımına adayan Arslantürk, ev tarzı bir atölyede Samsun'un simgesi haline gelen Bandırma Vapuru'nu ahşap şeklinde maket gemiler yapması ile tanınıyordu.

Edinilen bilgiye göre 2 aydan daha fazla süre hastanede korona tedavisi gören Arslantürk, virüse yenik düşerek hayata veda etti. - SAMSUN

Maket gemiler öksüz kaldı
Maket gemiler öksüz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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