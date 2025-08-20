''Mahrut'' hangi geometrik cismin eski adıdır?

''Mahrut'' hangi geometrik cismin eski adıdır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana yarışması mahrut sorusu, eski terimlere dayalı olmasıyla yarışmacıların bilgi dağarcığını sınadı. ''Mahrut'' hangi geometrik cismin eski adıdır? sorusunun cevabı merak ediliyor.

Yarışmanın konsepti gereği, iki yabancı yarışmacı birlikte karar vererek büyük ödüle ulaşmaya çalışırken sadece bilgi değil, karşılıklı güven de kazanmanın anahtarı oluyor. Her soru, ikili arasında güvenin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Güven Bana yarışması mahrut sorusu gibi eski terimlere dayalı sorular, yarışmanın bilgi çeşitliliğini artırıyor ve yarışmacıların genel kültür seviyelerini ortaya koyuyor. Peki, 'Mahrut' hangi geometrik cismin eski adıdır? İşte cevap...

'MAHRUT' HANGİ GEOMETRİK CİSMİN ESKİ ADIDIR?

A) Piramit

B) Prizma

C) Koni

D) Dik üçgen

DOĞRU CEVAP: C şıkkı Koni'dir.

'Mahrut' hangi geometrik cismin eski adıdır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Özel'in iddiası başını yaktı! Bakanlıktan Mücahit Birinci kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.