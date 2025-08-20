Yarışmanın konsepti gereği, iki yabancı yarışmacı birlikte karar vererek büyük ödüle ulaşmaya çalışırken sadece bilgi değil, karşılıklı güven de kazanmanın anahtarı oluyor. Her soru, ikili arasında güvenin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Güven Bana yarışması mahrut sorusu gibi eski terimlere dayalı sorular, yarışmanın bilgi çeşitliliğini artırıyor ve yarışmacıların genel kültür seviyelerini ortaya koyuyor. Peki, 'Mahrut' hangi geometrik cismin eski adıdır? İşte cevap...

'MAHRUT' HANGİ GEOMETRİK CİSMİN ESKİ ADIDIR?

A) Piramit

B) Prizma

C) Koni

D) Dik üçgen

DOĞRU CEVAP: C şıkkı Koni'dir.