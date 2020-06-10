Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş nereli? Tüm merak ettikleriniz.. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname ile Mahmut Demirtaş kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş kaç yaşında ve nereli? Mahmut Demirtaş hangi ile atandı? İşte tüm merak ettikleriniz..

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR? Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Çiçekdağı, Kırşehir'de doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çayıralan, Felahiye, Kızılcahamam ve Atabey Kaymakam Vekilliği, Güzelyurt, Pütürge Kaymakam'lıkları, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılıkları ve Mülkiye Müfettişliği yapmıştır. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Adıyaman Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi görevine atandı. Son olarak 10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliği görevine atanmıştır.