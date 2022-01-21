Mahmut Asmalı kimdir? MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. Peki, Mahmut Asmalı kimdir?

MAHMUT ASMALI KİMDİR?

1967 Rize/ Pazar doğumlu olan Mahmut Asmalı, İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da, üniversite eğitimini ise,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Saha Mühendisi olarak başladığı meslek hayatının 1989-1998 yılları arasında, birçok başarılı projeye imza atarak, özel sektörde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1998 yılında ise çalıştığı şirketten ayrılarak,mühendis bir arkadaşı ile Akyapı İnşaat'ı kurdu. 23 yıldır fabrikalardan nitelikli konutlardan-villa inşaatlarına,sanayi sitelerinden- alışveriş merkezlerine, hastanelerden- okullara kadar inşaat sektörünün her alanında projeler gerçekleştirdi. Şirket, yeni projeleriyle de faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca inşaat sektörü dışında yurtiçinde; otomotivve turizm firmaları , kimya sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret şirketleri mevcuttur.Yurtdışında ise;Katar/Doha da PVC üretimine , Almanya/Frankfurt'ta da inşaat faaliyetlerine devam etmektedir.

Asmalı, 2009 yılında Türkiye İktisadi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı 'Yılın Girişimcisi' ödülüne layık görüldü.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Asmalı, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Mütevelli Heyeti, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) üye olarak bulunmakta, yetim çocuklar ve dezavantajlı ailelere yönelik çalışmalara yürüten AKYUVA Vakfı'nın da Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir.

Mahmut Asmalı, uzun yıllardır MÜSİAD ailesinin bir ferdi olup, birçok farklı kademe de görev almıştır. Asmalı, MÜSİAD'da 2009-2011 yılları arasında İnşaat Sektör Kurulu Başkanı, 2013-2017 yılları arasında MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi,2017 - 2019 yılları arasında MÜSİAD Genel Başkan Vekili ve 2019 - 2021 yılları arasında ise MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı olarak görev almıştır. Asmalı, 2021 yılı Eylül ayında gerçekleşen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan seçilmiştir.

Mahmut Asmalı, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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