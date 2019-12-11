: Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

11.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:25

Rusya'da bir mahkumun, mahkeme esnasında tavanı kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaya ilişkin video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

AYAĞINDAN YAKALADILAR

Kaçmaya çalıştığı esnada bir güvenlik görevlisi tarafından ayağından yakalanan mahkum, amacına ulaşamadı.

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