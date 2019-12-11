Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
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Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Mahkeme esnasında tavanı kırarak kaçmaya çalışan mahkum, amacına ulaşamadı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayın videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

11.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:25
Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

'da bir mahkumun, mahkeme esnasında tavanı kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaya ilişkin video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

AYAĞINDAN YAKALADILAR

Kaçmaya çalıştığı esnada bir güvenlik görevlisi tarafından ayağından yakalanan mahkum, amacına ulaşamadı.


Haber Videosu

: Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
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