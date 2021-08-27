MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
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MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'DA 75 yaşındaki kadın, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, siteden geri geri çıkış yapan çekici aracının altında kaldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA 75 yaşındaki kadın, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, siteden geri geri çıkış yapan çekici aracının altında kaldı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından çekicinin altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekicinin kadına çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan sitenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşında Adalet Akpınar, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, geri geri gelen 34 CYZ 604 plakalı, üzerinde otomobil taşıyan çekicinin altında kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri kadının yardımına koşarak, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla çekicinin altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"SESİ DUYUP KOŞTUK"

Mahalle sakini Engin Ünalan, "Kahvede oturduğumuz sırada, ses duyduk. Koşarak geldik. Bir abla çekicinin altında kalmıştı. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Yaklaşık 15 kişi çekiciyi kaldırdık. Muhtemelen bir bacağı kırılmış. Hayati tehlikesi yoktu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, geri geri gelen çekici, kadına çarpıyor. Kadın yere düşerken, araç kadının üstünden geçiyor.

MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MAHALLELİ VE İTFAİYE KURTARMIŞTI; ÇEKİCİNİN KADINA ÇARPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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