Mahalleli şaşkına döndü... Kasalar dolusu meyveler yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar böyle topladı

Mahalleli şaşkına döndü... Kasalar dolusu meyveler yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar böyle topladı

Rampadan yuvarlanan meyveler vatandaşları şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yokuş yukarı çıkan kamyonetin arka kapağının açılması sonucu kasalar dolusu meyveler yola saçıldı. Yokuştan yuvarlanan meyveleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşların, meyveleri topladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de yokuş yukarı çıkan meyve yüklü kamyonun arka kapağı açılınca, kasalar dolusu meyve yola saçıldı. Yola düşen meyveler yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Yokuş aşağı yuvarlanan meyveleri gören vatandaşlar, toplamak için adeta seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla tekrar toplanarak kasalara konan meyveler, kamyona yüklendi. Yaşanan ilginç anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Komşuluk görevi yaptıklarını belirten Serdar Özer, "Arkadaş yukarı doğru çıkarken kasaların devrilmesi sonucu yola meyveler döküldü. Vatandaşlar topladı meyveleri, arkadaşlar komşular yardımcı oldu. Arkadan seslenmemize rağmen rampayı geçince fark edebildi" dedi.

(AY- MB-ÖFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ