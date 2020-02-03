Mahalle meydanında ürünlerini açık artırmayla satarak cami inşaatına destek oluyorlar

03.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:13

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı kırsal Büyükyenice Mahallesi'nde vatandaşlar, ürünlerini açık artırma usulüyle satarak geliriyle cami yapımına katkı sağlıyor.

Eskiden köy statüsünde olan yerleşim biriminde ikinci caminin inşa edilmesi amacıyla "Büyükyenice Mahallesi Cami, Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği" kuruldu.

Vatandaşlar tarafından kestane, sucuk, peynir, tatlı, çorap, giysi, ekmek, fırın küreği, fincan takımı ve zeytinin yanı sıra horoz, koyun, keçi gibi hayvanlar her cumartesi akşamı mahalle meydanında açık artırmayla satılıyor. Elde edilen gelir ise caminin inşasına destek olmak amacıyla derneğe bağışlanıyor.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım'ın da zaman zaman katıldığı mezatlardan her birinde yaklaşık 15 bin lira toplanıyor.

Mahalle Muhtarı Ramazan Demir, AA muhabirine, Büyükyenice'de yıkılan eski caminin yerine el birliğiyle yenisinin yapımına başladıklarını söyledi.

Bağışlar sayesinde inşaatı kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Demir, "Halkımız yardıma çok duyarlı olduğu için sadece buradakiler değil, Ankara, İstanbul, İzmir'de olan Büyükyeniceliler gereken yardımı yapıyor. Kabak, nohut, fasulye, ekmek, çeyiz ürünleri, ne varsa herkes var gücüyle bir katkısı olsun diye yardım yapıyor." dedi.

Açık artırma fikri yaşlı bir kadının lahana getirmesinden çıktı

Derneğin başkanı Ahmet Koz da mezat fikrinin, mahalleden yaşlı bir kadının yaklaşık 30 lahana getirip satılmasını ve parasının inşaatta kullanılmasını istemesinden çıktığını aktardı.

Açık artırmalarda önceleri 2 bin lira civarında bağış toplandığını dile getiren Koz, şöyle devam etti:

"Daha sonra birkaç ihalede 10 bin liraya ulaştık. İvrindi'den, Bergama'dan katılanlar oldu, onlar gelince bu miktar daha da arttı. Zeytine giden vatandaşlarımız getirdikleri zeytini, yağını bağışlıyor. Yaşlı bir teyzemiz kazak, patik örüyor. Ceviz, kuzu, koyun verenler var. Ürünleri sattıktan sonra cami yararına parayı topluyoruz. Bu malları getiren hiç kimse para talep etmiyor. Herkes bu işi Allah rızası ve yardımlaşma için yapıyor."

Koz, inşaat alanı 400 metrekare olan caminin yapımına geçen yıl kasım ayında başladıklarını belirtti.

Caminin çift minareli olacağını anlatan Koz, "İnşaatı iki yılda bitirmeyi planlıyoruz. Minarelerden birinin temelini attık, ilerleyen günlerde mahfil katının betonunu da atacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların birlik ve beraberliği sayesinde inşaatın planladıkları süreden hızlı ilerlediğini vurgulayan Koz, şunları kaydetti:

"Herkes elinden geldiği kadar yardım ediyor. Kimisi madden, kimisi de çalışarak yardım ediyor. Balıkesir'den seccade, Burhaniye'den yağ gönderenler var. Birlik ve beraberliğimiz çok iyi. Ürünler köyümüzde ihale usulüyle satılıyor, alan bazı kimseler yine bağışlıyor. Sosyal medyadan canlı yayın yapıyoruz, izleyerek ihalemize katılanlar var. Lübnan'da çalışan bir kişi ihalemize katıldı. Askerler, polisler katılıyor, parayı hesabımıza gönderiyorlar."

Kaynak: AA