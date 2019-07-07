Mağraya giren 9 kişi mahsur kaldı (1)
ADANA'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi yakınında bulunan Keşiş Mağrası'na giren 9 kişi, içeride mahsur kaldı.
ADANA'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi yakınında bulunan Keşiş Mağrası'na giren 9 kişi, içeride mahsur kaldı.
Olay, akşam saatlerinde, Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağrası'nda meydana geldi. Mağaraya giren 9 kişilik grup, içeriden çıkamadı. Polisi arayan grup, durumları hakkında bilgi verip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, 9 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
- Adana
Kaynak: DHA
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