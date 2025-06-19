Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
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'Şabaniye' filminde Kemal Sunal'la birlikte rol alan Çiğdem Tunç, 61 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü ve enerjisiyle dikkat çekiyor. 1980'den bu yana sahnelerde olan usta oyuncu, son paylaşımlarıyla sosyal medyada beğeni topladı. Takipçileri, Tunç için "yıllara meydan okuyor" yorumları yapıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şabaniyede Kemal Sunal ile birlikte rol alan usta oyuncu Çiğdem Tunç, 61 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, hayranlarından tam not alıyor.

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tunç, sanat hayatına 1980 yılında adım attı. Tiyatro kökenli olan oyuncu, kısa sürede sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösterdi. Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği 'Şabaniye' filminde canlandırdığı Nazlı karakteri, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Tunç, uzun yıllar boyunca Mehmet Ali Erbil ile çeşitli televizyon programlarında ekran karşısına geçti. Ayrıca Çılgın Bediş, Tatlı Hayat ve Neredesin Firuze gibi ses getiren yapımlarda da rol aldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda, sağlıklı yaşam tarzı ve enerjik haliyle takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

61 yaşındaki sanatçı, hem görünümü hem de yıllardır koruduğu sahne disipliniyle beğeni topluyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

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