Yasemin Karamisa Müzik Dünyasına Adım Atıyor
Best Model yarışmasına katılan Yasemin Karamisa, şimdi müzik dünyasında da kendini denemek istiyor. Yeni adıyla Jasmin Misa'nın 'Durdun Durdun' adlı teklisi 29 Eylül'de yayınlanacak.
Katıldığı "Best Model" yarışmasından sonra, mankenlik, modellik, oyunculuk ve sunuculuk yapan Yasemin Karamisa şimdi de şansını müzik dünyasında deneyecek…
Yeni adıyla Jasmin Misa'nın "Durdun Durdun" adını taşıyan teklisi 29 Eylül'de Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Şarkının sözü Reşide Murat'a bestesi Sertaç Ekiz'e ait. Yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı'nın üstlendiği "Durdun Durdun" şarkısının 11 saat süren çekimlerleri Yeniköy'de gerçekleşti.
ŞARKININ KÜNYESİ...
Aranjör : Sedat Ezen
Miks mastering: Sedat Ezen stüdyo sez
Beste: Sertaç Ekiz
Söz yazarı: Reşide Murat
KLİP
Yönetmen Enes Bilal Taşçı
Yardımcı yönetmen: Efe Bükçü
Işık Şefi: Ökkeş Kasap
Kameraman: Bedirhan Sivri
Prodüksiyon Amiri: Bilgin Özgülüş
Mekan: Joker Garaj
Styling: Buse Tırman
Saç&Makyaj: Sümeyye Engin