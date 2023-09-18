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Yasemin Karamisa Müzik Dünyasına Adım Atıyor

Magazin Haberleri

Best Model yarışmasına katılan Yasemin Karamisa, şimdi müzik dünyasında da kendini denemek istiyor. Yeni adıyla Jasmin Misa'nın 'Durdun Durdun' adlı teklisi 29 Eylül'de yayınlanacak.

Katıldığı "Best Model" yarışmasından sonra, mankenlik, modellik, oyunculuk ve sunuculuk yapan Yasemin Karamisa şimdi de şansını müzik dünyasında deneyecek…

Yeni adıyla Jasmin Misa'nın "Durdun Durdun" adını taşıyan teklisi 29 Eylül'de Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Şarkının sözü Reşide Murat'a bestesi Sertaç Ekiz'e ait. Yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı'nın üstlendiği "Durdun Durdun" şarkısının 11 saat süren çekimlerleri Yeniköy'de gerçekleşti.

ŞARKININ KÜNYESİ...

Aranjör : Sedat Ezen

Miks mastering: Sedat Ezen stüdyo sez

Beste: Sertaç Ekiz

Söz yazarı: Reşide Murat

KLİP

Yönetmen Enes Bilal Taşçı

Yardımcı yönetmen: Efe Bükçü

Işık Şefi: Ökkeş Kasap

Kameraman: Bedirhan Sivri

Prodüksiyon Amiri: Bilgin Özgülüş

Mekan: Joker Garaj

Styling: Buse Tırman

Saç&Makyaj: Sümeyye Engin

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Yönetmen Eylül Magazin Haberler

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