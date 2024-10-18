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Vural Çelik'in geçen yıl verdiği röportaj gündem oldu: 3 günlük dünyada yaşıyoruz

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Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybederken geçen sene verdiği bir röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Çelik'in konuşmasında "3 günlük dünyada yaşıyoruz. Hepimiz hata yapmış olabiliriz. Önemli olan o kötü duyguları bırakıp önümüze bakmak" ifadelerini kullandığı görüldü.

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

2014 yılında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in geçen yıl verdiği bir röportajdaki sözleri vefatının ardından yeniden gündem oldu.

"HATALARI GEÇMİŞTE BIRAKIP ÖNÜMÜZE BAKMAK LAZIM"

Muhabirin "Gülse Birsel ile tekrardan bir birliktelik söz konusu olur mu? Bir projede sizleri görebilir miyiz?" sorusuna ünlü oyuncunun "Tabii ki olabilir. 3 günlük dünya arkadaşlar. Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Ama önemli olan o hataları unutup, o kötü duyguları, o anki duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım" yanıtını verdiği görüldü.

Vural Çelik'in geçen yıl verdiği röportaj gündem oldu: 3 günlük dünyada yaşıyoruz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Avrupa Yakası Vural Çelik Seksenler Magazin Yaşam Dünya

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Yorumlar (3)

Jon snow:

Mekanı cennet olsun iyi bi insan di bence

24
1
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YİĞİT_TÜRKALP:

ALLAH RAHMET EYLESİN.İYİ BİR İNSAN VE OYUNCUYDU........

23
0
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Hasan Turk:

Rahmet dilerim.

6
0
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