Vural Çelik'in geçen yıl verdiği röportaj gündem oldu: 3 günlük dünyada yaşıyoruz

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

2014 yılında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in geçen yıl verdiği bir röportajdaki sözleri vefatının ardından yeniden gündem oldu.

"HATALARI GEÇMİŞTE BIRAKIP ÖNÜMÜZE BAKMAK LAZIM"

Muhabirin "Gülse Birsel ile tekrardan bir birliktelik söz konusu olur mu? Bir projede sizleri görebilir miyiz?" sorusuna ünlü oyuncunun "Tabii ki olabilir. 3 günlük dünya arkadaşlar. Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Ama önemli olan o hataları unutup, o kötü duyguları, o anki duyguları geçmişte bırakıp önümüze bakmak lazım" yanıtını verdiği görüldü.