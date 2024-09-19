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Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

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1,5 aylık hamile Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin eğlenceli geçen nikah töreninde gözler Pınar Deniz'in ailesini aradı. Havalimanında konuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, ailesinin vize alamadığı için törene katılamadığını söyledi.

Magazin camiasının sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da nikah masasına oturdu. Bebek bekledikleri için yurt dışında sade bir tören yapan çiftten Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı.

AİLEYE VİZE ENGELİ

1,5 aylık hamile Pınar Deniz nikah töreninde özel tasarım sade bir gelinlik giyerken Kaan Yıldırım da beyaz bir damatlık tercih etti. Nikahtan hemen sonra Türkiye'ye dönen çift, havalimanında kamera karşısına geçti. Muhabir Online muhabirine konuşan Pınar Deniz, "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık" ifadelerini kullandı. İkili Türkiye'de bir düğün yapmayacaklarını da dile getirdi.

DAMATLIK FİYATI GELİNLİĞİ SOLLADI

Instagram hesaplarından nikah sonrası çektirdiği kareleri yayınlayan çift beğeni yağmuruna tutuldu. Öte yandan ünlü çiftin gelinlik ve damatlık fiyatı da ortaya çıktı. Deniz'in gelinliğinin 165 bin, Yıldırım'ın damatlığının 350 bin TL olduğu öğrenildi.

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı

Vize engeline takıldılar! Pınar Deniz'in ailesi nikaha katılamadı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

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Yorumlar (1)

veli İdi:

Rezillik resmen ya. Düştüğümüz duruma bak.

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