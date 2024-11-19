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Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi

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Cesur sahne kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen kısa bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Harbiye'de sevdikleri ile buluşan Gülşen, sahnede babası ve yakın dostu Metin Arolat'ı anarken duygusal anlar yaşadı ve şarkıya devam edemedi.

Cesur sahne şovları, iddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Gülşen zor günler geçiriyor. 28 Kasım'da babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlayan Gülşen o günden bu yana sahnelerine ara vermişti. Günler sonra sahneye geri dönen Gülşen Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Eylül ayında da yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

ŞARKIYA DEVAM EDEMEDİ

Metin Arolat'ı sahnede anan Gülşen görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda unutulmaz şarkıcının "Yine Bir Başıma" şarkısını seslendirdi. Gülşen bu esnada şarkıya bile devam edemedi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Sahnede soyundukça kazanıyor mübarek...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

Reha muhtar veriyordu buna ne oldu bıraktı mı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

Reha muhtar buna döşüyordu ne oldu bıraktı mı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUD:

ya bi sg

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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