Ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakıldı! Korku dolu anlar kamerada
Güncelleme:
İspanyol rap şarkıcı Delaossa, Madrid'deki Movistar Arena konserinde sahneye iplerle inerken emniyet kemerinin kopması sonucu yaklaşık 20 metreden düşerek yaralandı, omzu çıkan sanatçı tedavi sonrası konserini tamamladı.

  • İspanyol rap şarkıcısı Delaossa, Madrid'deki Movistar Arena'da verdiği konserde 20 metre yükseklikten sahneye düştü.
  • Delaossa'nın düşmesi sonucu omzu çıktı ve kolu askıya alındı.
  • Delaossa, yaşanan kazaya rağmen konserini tamamladı.

İspanyol rap müziğinin tanınan isimlerinden Delaossa, Madrid'de verdiği konserde ölümden döndü. Movistar Arena'da sahne alan şarkıcının konser sırasında yaşadığı kaza, izleyicilerin kameralarına yansıdı.

20 METREDEN SAHNEYE DÜŞTÜ

Konserin başlangıcında sahneye iplerle inmeyi planlayan Delaossa, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı inerken emniyet kemerinin kopması sonucu sert şekilde yere düştü. Yaşanan anlar salonda büyük panik yaratırken, konser kısa süreliğine durduruldu.

OMZU ÇIKTI, KONSERE DEVAM ETTİ

Kazanın ardından sağlık ekipleri sahneye müdahale etti. Yapılan ilk kontrolde Delaossa'nın omzunun çıktığı belirlendi. Şarkıcının kolu askıya alınırken, ağrı kesici iğne yapıldığı öğrenildi. Tüm yaşananlara rağmen Delaossa, konserini yarıda bırakmayarak sahneye geri döndü ve performansını tamamladı.

Abdullah Karlıdağ
