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Ünlü oyuncu Sophie Turner, kocasından boşandıktan kısa süre sonra yeni ilişkisini Instagram'da duyurdu

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Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner, Joe Jonas'tan boşandıktan sonra yeni ilişkisini Instagram üzerinden duyurdu. İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile birlikte olduğunu belirten Turner, çiftin keyifli anlarını paylaştı. Pearson, İngiltere'nin en varlıklı ailelerinden birine mensup ve büyük bir medya imparatorluğuna sahip. Turner ve Jonas'ın boşanması geçen hafta resmiyete döküldü. Çift, 2019'da evlenmiş ve 2020'de boşanma kararı almıştı.

Game Of Thrones yıldızı Sophie Turner, eski eşi Joe Jonas'tan boşandıktan kısa bir süre sonra yeni ilişkisini Instagram üzerinden duyurdu. 28 yaşındaki aktris, İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile birlikte olduğunu gösteren fotoğraflar paylaştı.

Turner'ın paylaşımında, kır evinde geçirdiği keyifli anlar yer alıyor. Fotoğraflardan birinde 29 yaşındaki Pearson, lüks bir kütüphanede görülüyor. Diğer karelerde çift, arkadaşlarıyla vakit geçirirken ve açık havada Olimpiyatları izlerken görüntüleniyor.

Peregrine Pearson, İngiltere'nin en varlıklı ailelerinden birine mensup. Ailesi, 224 milyon sterlin değerinde bir servete sahip ve Pearson medya imparatorluğunun büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Ayrıca, Prens William ve Harry'nin de oynadığı ünlü Cowdray Park polo kulübüne ev sahipliği yapan geniş bir arazinin sahibi.

Sophie Turner ve Joe Jonas'ın boşanması geçtiğimiz hafta resmi olarak sonuçlandı. Florida'daki bir hâkim, çiftin evliliğinin "geri dönüşü olmayacak şekilde bozulduğunu" ilan etti ve varlıkların paylaşımı, nafaka ve iki kızlarının velayeti konusunda gizli bir anlaşmayı onayladı.

Çift, 2019 yılında evlenmişti ve geçen yıl Eylül ayında boşanma kararı aldıklarını açıklamışlardı. O dönemde yayınladıkları ortak açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediklerini belirtmişlerdi.

Turner'ın yeni ilişkisi, hayranları tarafından olumlu karşılandı. Sosyal medyada birçok kişi, aktrisin mutlu görünmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu gelişmeler, Hollywood'da son dönemde yaşanan yüksek profilli ayrılıklardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Sophie Turner, kocasından boşandıktan kısa süre sonra yeni ilişkisini Instagram'da duyurdu

Ünlü oyuncu Sophie Turner, kocasından boşandıktan kısa süre sonra yeni ilişkisini Instagram'da duyurdu

Ünlü oyuncu Sophie Turner, kocasından boşandıktan kısa süre sonra yeni ilişkisini Instagram'da duyurdu

Ünlü oyuncu Sophie Turner, kocasından boşandıktan kısa süre sonra yeni ilişkisini Instagram'da duyurdu

Ünlü oyuncu Sophie Turner, kocasından boşandıktan kısa süre sonra yeni ilişkisini Instagram'da duyurdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Game of Thrones Game of Thrones Sophie Turner Sophie Turner Joe Jonas Instagram Ünlüler Magazin Dünya Medya

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Yorumlar (2)

bbb yildiz:

taharetsizler

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Şanssız Dertli:

Bunlar kim a dostlar, cahilliğime verin

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