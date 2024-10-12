Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Laz Ziya' karakteriyle tanınan ve 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu İstemi Betil ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov arasındaki benzerlik, büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nde "Laz Ziya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınnan oyuncu İstemi Betil ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu benzerlik kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. İkilinin benzerliği binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o yorumlardan bazıları;