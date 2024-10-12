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Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

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Kurtlar Vadisi dizisinde 'Laz Ziya' karakteriyle tanınan ve 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu İstemi Betil ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov arasındaki benzerlik, büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nde "Laz Ziya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınnan oyuncu İstemi Betil ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu benzerlik kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. İkilinin benzerliği binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Kurtlar Vadisi İstemi Betil Sosyal Medya Televizyon Magazin Rusya

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Yorumlar (2)

Özer Doğan:

belki Ataları oralıdır

4
4
yanıtYanıtla
Aydin Ayaydin:

biri laz ziya, oburu rus ziya

4
0
yanıtYanıtla
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