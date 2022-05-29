Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme - Haberler

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Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Çiftin Özel Hayatında Flaş Gelişme

Oyuncu Birkan Sokullu, sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak'a Paris'te evlilik teklifi etti. Çift, temmuz başında Alaçatı'da çok özel bir düğün yapacak.

Magazin dünyasında özellikle son dönemde "birbirine en yakışan çift" olarak lanse edilen Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak cephesinden güzel haber var.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak evlilik hazırlıklarına başladı. Doludizgin aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Paris tatilinde evlilik kararı aldı.

Yine kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver'le evliliği yürümeyen 36 yaşındaki oyuncu, "hayatımın aşkı" dediği sosyetik sevgilisiyle yuva kurmak istiyor.

Hatta bu konuda çok güvendiği bir organizatörden tüyolar alan Sokullu, "Öyle bir evlilik teklifi olacak ki, Alaçatı yıkılacak" dediği iddia edildi.

Çiftin düğünü temmuz ayında Alaçatı'da yapacağı öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

Birkan Sokullu Eda Gürkaynak Evlilik Paris Magazin Haberler

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