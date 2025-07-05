Ünlü Aktör Julian McMahon Hayatını Kaybetti

Ünlü Aktör Julian McMahon Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FANTASTİK Dörtlü ve Nip/Tuck dizileriyle tanınan Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Kelly McMahon, ölümünün ardında cesur bir mücadele olduğunu vurguladı.

FANTASTİK Dörtlü ve Nip/Tuck yapımlarıyla bilinen Avustralyalı oyuncu Julian McMahon 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Fantastik Dörtlü filmlerinde 'Dr. Doom', Nip/Tuck dizisinde 'Dr. Christian Troy' rolleriyle tanınan Avustralyalı aktör Julian McMahon hayatını kaybetti. McMahon'ın ölüm haberini eşi Kelly McMahon paylaştı. Kelly McMahon, eşinin kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğünü söyleyerek, "Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok severdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok sayıda insanın hayatına mutluluk getirmekti" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden oyuncu, son olarak The Residence dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Bayhan'ın konserinde sahnede talihsiz kaza!

Sahnede korkutan anlar! Bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.