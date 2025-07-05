Ünlü Aktör Julian McMahon Hayatını Kaybetti
FANTASTİK Dörtlü ve Nip/Tuck dizileriyle tanınan Avustralyalı oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Kelly McMahon, ölümünün ardında cesur bir mücadele olduğunu vurguladı.
FANTASTİK Dörtlü ve Nip/Tuck yapımlarıyla bilinen Avustralyalı oyuncu Julian McMahon 56 yaşında yaşamını yitirdi.
Fantastik Dörtlü filmlerinde 'Dr. Doom', Nip/Tuck dizisinde 'Dr. Christian Troy' rolleriyle tanınan Avustralyalı aktör Julian McMahon hayatını kaybetti. McMahon'ın ölüm haberini eşi Kelly McMahon paylaştı. Kelly McMahon, eşinin kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğünü söyleyerek, "Julian, hayatı boyunca ailesini, arkadaşlarını, işini ve hayranlarını çok severdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok sayıda insanın hayatına mutluluk getirmekti" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden oyuncu, son olarak The Residence dizisinde rol almıştı.