Haberler ›› Magazin ›› Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünden ön izleme yayınlandı

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünden ön izleme yayınlandı

Kanal D'nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'in 7 Kasım Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Rüçhan, eski kötü günleri Türkan'a tekrar hatırlatıp, Türkan'ın sinirlerini bozar. Türkan ve Rüçhan için büyük hesaplaşma zamanıdır.