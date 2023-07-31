Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'nun Kahpe Kader şarkısını yorumladı

Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'nun ölümsüz eseri olan Kahpe Kader'i kendine özgü tarzıyla yorumladığını ve bu şarkıda çok iddialı olduğunu belirtti. Ayrıca, klibin Sarıyer'in bilinmeyen koylarında çekildiğini ve bu işe imzasını attığını söyledi.

Bugüne kadar bir çok şarkı çıkaran Tuğba Ekinci," Sezen Aksu'nun ölümsüz eseri olan Kahpe Kader'i kendime has tarzımla yorumladım. İddia ediyorum her aşamasıyla birlikte benden daha iyi yapan bugüne kadar olmadı.

Bu şarkıda çok iddialıyım. Herkes Sezen Aksu şarkısı okuyamaz. Hem yorumumla hem de Sarıyer'in bilinmeyen koylarında çektiğim klibimle bu işe imzamı attığımı düşünüyorum" dedi..