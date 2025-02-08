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Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü

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Survivor All Star 2025'in yeni bölüm fragmanında Adem Kılıççı'nın Çılgın Sedat'ın üzerine sinirle yürüdüğü görüldü. Tartışmaya başlayan iki yarışmacı arasında ortalık bir anda karıştı.

Survivor'ın 9 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün heyecan dolu fragmanı yayımlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragmanda Adem Kılıççı'nın, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdüğü görüldü.

Survivor All Star 2025'teki yüksek tansiyon, hiç kesilmeden devam ediyor.

ORTALIK KARIŞTI

Yarışmanın 9 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Adem Kılıçççı ile Çılgın Sedat arasında şiddetli bir kavga yaşanması ortalığı karıştırdı.

Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü

Sinirden deliye dönen Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Sosyal medyada Adem'in Sedat'a yumruk attığı iddia edildi.

"PİŞMİŞ PİŞMİŞ GÜLÜYORSUN"

Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi, Sedat'ın ise 'Ne güleceğim' yanıtını vermesi sonrası ekrandaki görüntü karartıldı.

Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü

Adem Kılıççı'yı takım arkadaşlarının ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. Kavganın detayları ise 9 Şubat'ta belli olacak.

NAGİHAN: SALIN BENİ

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu ile geçtiğimiz yıl kavga eden Nagihan Karadere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adem ile Sedat kavga etmişler durduk yere ben TT oluyorum. Arkadaşlar beni niye işin içine katıyorsunuz ? Bakın ben eğleniyorum vallahi keyfim yerinde. Salın beni artık her olayın için de ben varım. Konu şimdi anlaşıldı. İtme olayı mı gündem olmuş vay arkadaş pes! Tamam haklısınız devam o zaman" dedi.

Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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