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Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

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Survivor All Star 2025'te yaşanan gerginlik sonrası Adem Kılıççı'nın akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı.

Survivor All Star 2025'te kaos bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a saldırması sonrası Kılıçcı'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı.

Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a saldırması izleyicilerin tepkisine neden olmuştu. Fiziksel temasın net bir şekilde görüldüğü anlar sonrası Adem'in diskalifiye edilip edilmeyeceği de merak edilirken Acun Ilıcalı, Adem'i tek başına konseye çağırdı ve aldığı cezayı açıkladı.

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

5 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAK

Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Olayda tabii ki fiziksel olarak böyle altından kalkamayacak bir durum olmamış olabilir ama dokunmak da Survivor'da bir ceza sebebi. Yarışmacı yarışmacıya agresif bir şekilde dokunduğu zaman bir yaptırım yapmak zorundayız ve tabii gönül istemezdi ama şimdi zaten mental olarak zorlanıyorsun, fiziksel olarak zorlanıyorsun artık ödül olarak da zorlanacaksın. Senin için belki de hayatının en zor Survivor'ı bu sene olacak. O da bitirebilirsen" dedi.

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

ADEM: HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Adem ise cezayla ilgili, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Açlığa bir şekilde dayanırım ama benim için en önemlisi bence İstanbul'daki bazı problemleri burada unutmam lazım. Bazı dostlarım konusunda da yanıldım, maalesef gelmeden çok kısa süre önce onların farklı yönleriyle de tanıştım. Bu da beni biraz açıkçası çok hüsrana uğrattı. Açlığı bir şekilde dayanırım. Burada hep dayandım. Mücadele edeceğim 5 ödül mücadelemin karşılığını alamayacağım ama önemli değil bu da benim cezam olsun" diye konuştu.

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAli Kemal:

sırf Reyting için zaten tutacaklardi çünkü seyreden yok artik(bende seyretmiyorum bu arada)

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Haber Yorumlarıosman kara:

survivor izleyen kaldımı hağla

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Haber Yorumlarıtycoon null:

acunun da cezaları türk adaleti gibi, diskalifiye edemiyor ödül cezası veriyor. aynı adli kontrol gibi

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Tv8 i kanal listesinden sileli yıllar oldu.

Yorum Beğen29
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

zamanında eline vurduğu için bernayı diskalifiye edenler,şimdi daha beter fiziksel temasta diskalifiye edemiyor.o adamları oraya getirmesindeki en büyük sebep zaten kavga olması içindi,şimdi planladığı gibi gidiyor sanırım.önceki senelerde takip ediyordum,bu sene takip etmiyorum.pınarı ve yedekten gelenleri oraya getirmesinin tek sebebi kaos ortamı olması ve reyting çabası

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Adaletin kılıcı Acun adamına göre muamele

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Bu malı izleyen var mı hala

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Haber Yorumlarıerman genç :

horoz dövüşçüsü acun, Ulan sırf şiddet kavga artık gündeme gelmek için bile bile yaptırıyorlar

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

izlemiyor izletmiyoruz.

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Haber YorumlarıVll. Murat:

niye diskalifiye değil?? adalet nerde

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