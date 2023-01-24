Survivor 2023... YOKLUK ADASI'NA KİMLER GİİTİ?

SURVİVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 23 Ocak Pazartesi günü ikinci dokunulmazlık yarışına çıktı. Oyunun ödülü ise çikolatalı bisküvi oldu.

Dokunulmazlığın kadınlar rekabetini kazanan 8-7 ünlüler oldu.

Erkekler yarışı sürüyor. Kıran kırana mücadele de erkekler yarışı 7-7 berabere iken Murat Eken'in sayısı ile ünlüler ilk galibiyetini elde etti.

Dokunulmazlık ve ödül ünlüler takımının oldu.

SURVİVOR YOKLUK ADASI'NA KİM GİTTİ?

Yokluk adasının ilk yolcuları ünlüler takımından Yusuf Güney ve Ertuğ olmuştu.

Yokluk adasında yer alan yarışmacılar arasında bir oyun oynanıyor ve oyunu kazanan eleme potasından çıkıyor.

Buna göre Ertuğ ve Yusuf Güney, Yokluk Adası'nda adaylıktan kurtulmak için bir oyuna çıktı.

Oyunda başarılı olan Ertuğ eleme potasından kurtuldu.

İkinci dokunulmazlık sonunda ilk eleme adayı, oylama sonucu gönüllüler takımından Aziz seçildi.

Gönüllülerden performans birincisi Kardelen oldu ve ikinci gitme adayını söyledi.

Performans birincisi Kardelen, ikinci gitme adayı olarak yedeklerden yarışmaya katılan Fatih'in ismini verdi.

Böylece Yokluk Adasına gönüllüler takımından Aziz ve Fatih gitti..