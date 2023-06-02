Survivor 2023'te finale sayılı günler kala elenen isim Asena oldu

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Ertuğ, Cansu ve Asena arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim Asena oldu. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Asena, "Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu" dedi.

TV8 ekranlarının dün akşam yayınlanan bölümünde Asena, Ertuğ ve Cansu arasında bir eleme yapıldı. Finale sayılı günler yapılan elemede iddialı isim hayallerine veda etti.

ASENA ELENDİ

13 Haziran'da yapılacak büyük finale kısa süre kala yarışmalar arasında kıran kırana mücadele devam ediyor. Dün akşam oynanan iletişim oyununu kırmızı takım yarışmacıları kazanırken yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Sonrasında da ada konseyi yapıldı. Cansu, Ertuğ ve Asena arasında yapılan SMS oylamasında ise Asena finale günler kala yarışmaya veda etti.

"NASİPTEN ÖTESİ YOK, HAKKIMDA HAYIRLISI OLSUN"

Finale kalamadan elenen Asena, yaptığı konuşmada "İyi günlerim oldu, kötü günlerim oldu. Hiçbir zaman büyük konuşmadım. Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu. Nasipten ötesi yok. Tekrardan hakkımda hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.