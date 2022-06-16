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Soner Sarıkabadayı'dan Yeni Şarkı

Snob Magazin - Magazin
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Soner Sarıkabadayı'dan Yeni Şarkı

Türkiye'nin en başarılı pop yıldızlarından Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı "PİR" i dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya düzenlemesi dünyaca ünlü Türk prodüktör İlkay Şencan'a ait olan şarkı için Sarıkabadayı, "'Birini sevmenin 'Pir' i nasıl olunur?' sorusunun cevabı bu şarkıda" diyerek, dinleyicilerinde merak uyandırdı.

PDND Müzik etiketiyle yayınlanacak olan "PİR" in klibi için yönetmen koltuğunda Onur Oğuz oturdu.

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