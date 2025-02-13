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Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı

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Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte geçirdiği Maldivler tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Tatillerini tamamlayarak İstanbul'a dönen çift, takipçileriyle tatil fotoğraflarını paylaşmaya doyamıyor.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Maldivler tatilinden yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Çocuklarıyla birlikte Maldivler'deki tatillerinden geçtiğimiz günlerde dönen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile saadetlerini paylaşmaya doyamadı. Kobal, sosyal medya hesabından günlerdir Maldivler'de çekilen fotoğraflarını paylaşıyor.

Güzel oyuncu, eşi ve çocuklarıyla mutluluk saçan pozlarına "Aile albümü" notunu düştü. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden iyi dilekler geldi.

Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı

Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı

Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı

Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı

Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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