Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
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2021 yılında meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan Şarkıcı Şimal, bu kez beyninde tespit edilen tümör nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Hakkında çıkan vefat haberleri sonrası sessizliği bozan eşi Necati Arıcı, "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" dedi.

Şimal, sağlık sorunlarıyla verdiği zorlu mücadeleyle bir kez daha gündemde. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu duyuran Şimal, 2024 yılında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör tespit edilmesiyle yeniden hastane sürecine girmişti. Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğu düşünülen sanatçının durumu, son haftalarda yeniden ağırlaştı.

ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

4 Mayıs'ta ani bir rahatsızlık geçiren Şimal, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez metastaz geçirdiği bilinen 39 yaşındaki şarkıcının durumu, yakın çevresinden alınan bilgilere göre kritik seviyeye ulaştı. Şimal'in sağlık durumuyla ilgili endişeler artarken, sosyal medyada sanatçının hayatını kaybettiğine dair söylentiler yayılmaya başladı.

Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından Şimal'in eşi Necati Arıcı, kamuoyuna bir açıklama yaparak vefat haberlerini kesin bir dille yalanladı. Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Eşimin durumu kritik. Ancak sosyal medyada yayılan ölüm haberi doğru değildir. Lütfen doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmeyin."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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