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Sharon Stone "Kurtlar Vadisi'nde İngilizce bilen yoktu" dedi, senaristten yanıt geldi

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Efsaneleşen Türk dizileri arasında yer alan "Kurtlar Vadisi"nde 2005 yılında konuk oyuncu olan Hollywood yıldızı Sharon Stone, "Sette kimse İngilizce konuşmuyordu." dedi. Dizinin senaristi Bahadır Özdener ise yönetmen dışında herkesin İngilizce bildiğini, Stone'un bu sözlerini neden söylediğine anlam veremediğini söyledi.

Yayınlandığı günden itibaren gündem olan ve popüler Türk dizileri arasına giren Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol alan ABD'li oyuncu Sharon Stone, yaptığı açıklamalarla dizinin tekrar tartışılmasına neden oldu. Ünlü aktris, 2005'te Andy Garcia ile birlikte rol aldığı dizinin setinde İngilizce konuşulmadığını iddia etti. Stone'un açıklamalarına dizinin senaristi Bahadır Özdener'den yanıt gecikmedi.

"NE YAPTIĞIMIZI BİLMİYORDUK"

TRT World'deki "Turkish Tea Talk with Alex Salmond" (Türk Çayı Sohbeti) programına konuk olan Sharon Stone, konuk oyuncu olarak görev aldığı Kurtlar Vadisi diziyle ilgili "Bize cömert bir ücret ödendi. Andy (Garcia) ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık." ifadelerini kullandı.

Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi'nde İngilizce bilen yoktu' dedi, senaristten yanıt geldi

DİZİNİN SENARİSTİNDEN YANIT: YÖNETMEN DIŞINDA HERKES İNGİLİZCE BİLİYORDU

Sharon Stone'un sözlerine dizinin senaristi Bahadır Özdener'den yanıt geldi. Kurtlar Vadisi yapım ekibinde yönetmen dışında herkesin İngilizce bildiğini belirten Özdener, senaryonun da İngilizce yazıldığına işaret ederek ABD'li oyuncunun açıklamasına anlam veremediğini söyledi.

"NECATİ ŞAŞMAZ'IN İNGİLİZCESİ KUSURSUZDUR"

Özdener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Senaryonun tamamı İngilizceydi. Sette İngilizce bilmeyen tek kişi yönetmenimiz Serdar Akar'dı. Zaten set ekibinin tamamı Amerikalıydı. Necati (Şaşmaz) Abi'nin İngilizcesi de kusursuzdur çünkü uzun yıllar Amerika'da yaşadı. Sharon Stone'la o dönem uzun uzun sohbet ettik. Hatta senaryonun kalitesinden ve entelektüel seviyesinden bahsetti. Şahit gösterdiği Andy Garcia da daha sonra İstanbul'a gelip, tekrar Kurtlar Vadisi'nde oynadı. Şimdi neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum."

Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi'nde İngilizce bilen yoktu' dedi, senaristten yanıt geldi

Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi'nde İngilizce bilen yoktu' dedi, senaristten yanıt geldi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (2)

Mehmet Mutlu:

tek derdimiz buydu

16
0
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sivri:

komedi

3
0
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