Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi

Özel hayatı ve yaşadığı birlikteliklerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez bir üniversitede eczacılık öğrencilerine verdiği konferansla gündeme geldi.

O ANLARINI KAYDA ALIP PAYLAŞTILAR

En son Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı birliktelik ile gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.