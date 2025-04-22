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Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi

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Aşkları, paylaşımları, lüks tatilleri ve yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren Şeyma Subaşı, bu kez eczacılık öğrencilerinin konferansına katılması ile gündeme geldi. Subaşı'nın konferans salonunda kaydedilen görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

Özel hayatı ve yaşadığı birlikteliklerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez bir üniversitede eczacılık öğrencilerine verdiği konferansla gündeme geldi.

O ANLARINI KAYDA ALIP PAYLAŞTILAR

En son Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı birliktelik ile gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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