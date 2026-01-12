Şevval Sam tartışması büyüyor: Magazin Bahane'de sahne özgürlüğü ve yasaklar masada

Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, magazin dünyasında sıkça tartışılan sahne özgürlüğü, eğlence kültürü ve artan yasakları mercek altına aldı. Şevval Sam'ın sahne performansı üzerinden başlayan tartışma, eski gazino kültüründen günümüz sahnelerine uzanan geniş bir perspektifle ele alındı.

ŞEVVAL SAM'IN SAHNE KONSEPTİ VE GAZİNO KÜLTÜRÜ TARTIŞMASI

Programda Şevval Sam'ın sahnede rakı içmesi üzerinden yapılan yorumlara dikkat çekildi. Gökay Kalaycıoğlu, Sam'ın sahne tarzının bilinçli bir konsept olduğunu vurgulayarak, "Şevval Sam'ın bir 'rakı'n roll konsepti var" ifadelerini kullandı. Hakan Solaker ise geçmişe atıf yaparak, eski gazino kültüründe sahnenin çok daha özgür olduğunu, her sanatçının bu ayrıcalıklara sahip olmadığını belirtti. Solaker, "Ayakkabısından şampanya içilecek sanatçılar herkes değildi" diyerek dönemin hiyerarşisini hatırlattı.

SAHNE ÖZGÜRLÜĞÜ VE YASAKLAR ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Şevval Sam'ın sahnede içki içmesinin eleştirilmesini sert sözlerle değerlendiren Kalaycıoğlu, "Şarkının adı 'Sarhoş', sahnede rakı içmesinde ne problem var?" diyerek sanatçının sahne performansına müdahaleyi eleştirdi. Programın ilerleyen dakikalarında artan yasaklara da değinildi. Kalaycıoğlu, toplumun giderek "yasaklar cenneti" haline geldiğini savunurken, sanat ve eğlence alanındaki kısıtlamaların kültürel yozlaşmaya yol açabileceğine dikkat çekti. Program, magazin gündeminin ötesine geçerek sanat özgürlüğü ve toplumsal bakış açısına dair çarpıcı bir tartışmayla sona erdi.