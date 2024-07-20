Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
Türkiye'ye gelen oyuncu Serel Yereli, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle 2011 yılında hayatını kaybeden babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlığa giderken beyaz mini dekolteli bir elbise giyen ve paylaşıma "Kocam, babamla tanıştı" notunu yazan Yereli tepki çekti.
Yıllar önce kadrosunda yer aldığı Bodrum Masalı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli, bir süre önce İngiltere'ye yerleşti. Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yereli'nin mezarlıkta yaptığı paylaşım eleştirilerin hedefi oldu.
Oyunculuğa ara vererek İngiltere'de müzik kariyerine başlayan Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğul Avcı ile Türkiye'ye geldi. Yereli, 2011 yılında vefat eden babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Beyaz süper mini elbisesi giyen Yereli, babasının mezarı başında sevgilisiyle poz vererek "Kocam, babamla tanıştı" ifadelerini kullandı. Çiftin mezarlık başında verdiği pozları gören birçok kullanıcı "Ölüye bile saygınız kalmamış" yorumu yaptı.