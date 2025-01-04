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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması

Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde ayrıldığına dair haberlerle gündem olan Mert Demir ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncularından olan Sarıkaya, ayrılık sonrası sessizliğini bozdu ve Elle dergisine verdiği röportajda, biten ilişkisine dair düşüncelerini paylaştı. Güzel oyuncu, '2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor.' dedi.

Son dönemde Mert Demir ile ayrıldığına ilişkin haberlerle gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, biten ilişkisi hakkında konuştu.

'Adanalı', 'Medcezir', 'İkimizin Yerine', 'Fi' gibi sevilen yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Sarıkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Daha önce aşkta aradığını bulamayan ünlü oyuncu, son olarak Mert Demir ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Aylardır romantik pozlarını paylaşan ve sık sık tatile giden çiftin ilişkileri ise yakın zamanda bitti.

Ayrılık sonrası iki isim de sessizliğe bürünürken, sessizliğini bozan ilk isim Serenay Sarıkaya oldu.

Elle dergisine röportaj veren Sarıkaya, biten ilişkisine dair konuştu. Güzel oyuncu, "2024'te sevdim, sevildim. Bir ilişkide tüm hallerinle kabul edilmek, güven duymak insanı daha mutlu ediyor." dedi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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