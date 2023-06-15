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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i transparan kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i transparan kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı

Magazin Haberleri

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, katıldığı davette tercih ettiği cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu, içini gösteren transparan kıyafetiyle çektirdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Katıldığı davette içini gösteren transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, o kıyafetle çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Cesur tercihiyle davette tüm bakışları üzerinde toplayan Helvacıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Helvacıoğlu'nun o pozları;

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden cesur tercih! İçini gösteren transparan kıyafet giydi

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İrem Helvacıoğlu Magazin Haberler

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