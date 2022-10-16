Selami Şahin... BARTIN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE YARDIM SÖZÜ!

Selami Şahin, üzüntüsünü; " Bartın'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah, kimseye dert, keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah, hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin ya Rabbim" sözleriyle dile getirdi.

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"ONLARA YARDIM EDEBİLECEK BİR ŞEY VARSA BEN DE ARAŞTIRACAĞIM"

Şahin, açıklamasına; "Aileleri şimdi kim bilir içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul'a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları" diye devam etti.

Müzik kariyerinde sadece yorumcu olarak değil, besteci ve söz yazarı kimliğiyle de alkış alan Selami Şahin, 'Alışmak Sevmekten Zor', 'Boş Vere Boş Vere', 'Gitme Sana Muhtacım', 'Islak Mendil', 'Ne Duamsın Ne Bedduam', 'Sen Mevsimler Gibisin', 'Seni Sevmediğim Yalan', 'Seninle Başım Dertte' ve 'Tapılacak Kadınsın' gibi unutulmaz eserleriyle tanınıyor.

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