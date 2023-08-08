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Seçkin Piriler Oğluyla Bodrum'da Tatilde

Magazin Haberleri

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, oğlu Volkan Tangöze ile Bodrum'da tatil yapıyor. Anne-oğul plajda ve havuzda vakit geçiriyor.

Kaan Tangöze, 2010'da evlendiği model ve oyuncu Seçkin Piriler'den 2017'de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu.

PLAJDA OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Volkan Tangöze'yle Yalıkavak'ta görüntülendi. Anne-oğul şezlongta sohbet edip zaman geçirdi.

Seçkin Piriler oğluyla Bodrumda tatilinde

HAVUZDA EŞLİK ETTİ

Seçkin Piriler, Volkan'ın havuza girme isteğini kırmayıp oğluna eşlik etti.

Seçkin Piriler oğluyla Bodrumda tatilinde

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Seçkin Piriler Kaan Tangöze Magazin Haberler

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