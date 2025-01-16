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Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

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Birçok dizi ve film projesinde yer aldıktan sonra İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sarp Levendoğlu, yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Çocuk istemediğini söyleyen Levendoğlu, "Sörf yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. Çocuğum olsa rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın" dedi.

Türk televizyonlarına damga vurmuş yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek sakin bir hayatı tercih etti.

Datça'ya yerleşmesini "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyerek açıklayan oyuncu, "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Ekranlardan uzak bir yaşam süren Sarp Levendoğlu, son olarak Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Çocuk sahibi olmak istemediğini belirten Levendoğlu, nedenini de anlattı.

"SÖRF YAPMAYI İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Çocuk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Levendoğlu, sörf yapmayı her şeyden daha çok sevdiğinin altını çizerek şunları söyledi: "İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani. O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20'li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor"

Levendoğlu'nun sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuya hak verirken, bazıları da "Bu ne saçma sebep" yorumlarını yaptı.

Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

Allah isteyen herkese çocuk nasip etsin. Dünyadaki en güzel duygudur anne baba olmak.

Yorum Beğen106
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Çocuk istemeyen kişiler, genellikle bencil, umursamaz, midesine ve keyfine düşkün boş beleş kişilerden oluşuyor.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıSogun Nn:

bu adam tam bi m.al

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Çocuk baba gibi baba olana Allah'ın hediyesidir.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıNURULLAH AYDEMİR:

Çocuk sahibi olmanın güzelliğini tadamayacak olması ne kadar üzücü. Halbuki çocuk, sadece sörf değil dünyanın tüm nimetlerinin toplamından daha kıymetli bir lütuf.

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Haber YorumlarıAli Teke:

Maloş laf olsun da torbada olsun , yahu haber değeri yok bunun kendinin de Çokta tınnnnn millet için

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Vay MALLL

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

nolabilir,benim var,arkadaşım gibi..

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Haber YorumlarıOnur Aktaş:

bakamam diyen yapmasın zaten tebrik ederim sarp bey herkes sevmek zorunda değil ama şunu söyliyim etinden kanından bir canlı sana sarılıp anne baba demesi dünyanın en büyük zevki

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Adam delikanlı gibi bu sorumluluğu almam bakamam demiş , çocuk yapıp yapıp sokağa sağa sola salan suçlular ordusu oluşturandardan olma taraftarı olmamış .

Yorum Beğen20
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