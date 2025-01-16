Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

Türk televizyonlarına damga vurmuş yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek sakin bir hayatı tercih etti.

Datça'ya yerleşmesini "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyerek açıklayan oyuncu, "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Ekranlardan uzak bir yaşam süren Sarp Levendoğlu, son olarak Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Çocuk sahibi olmak istemediğini belirten Levendoğlu, nedenini de anlattı.

"SÖRF YAPMAYI İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Çocuk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Levendoğlu, sörf yapmayı her şeyden daha çok sevdiğinin altını çizerek şunları söyledi: "İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani. O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20'li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor"

Levendoğlu'nun sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuya hak verirken, bazıları da "Bu ne saçma sebep" yorumlarını yaptı.