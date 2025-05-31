Şarkıcı Şimal Gülen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şarkıcı Şimal Gülen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şarkıcı Şimal Gülen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kanser tedavisi gören 39 yaşındaki şarkıcı Şimal Gülen, İstanbul'da hayatını kaybettikten sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören Gülen, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gülen için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile eşi Necati Arıcı ve yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Törene yakınlarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sevenleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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