Şarkıcı Linet, konserinde vefat eden annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

Güçlü sesiyle tanınan Linet, 18 Mart akşamı annesi Leyla Özgecan'ın ölümüyle yıkıldı. Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren şarkıcı, sahnede annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, konser öncesi röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına "Annemin acısı çok taze. Affınıza sığınıyorum, bu seferlik röportaj yapmayalım" dedi.

ANNESİNİ ANARKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sahneye çıkaran sevilen şarkılarını okuyan 47 yaşındaki Linet, annesini anmayı ihmal etmedi. Konuşurken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, "Ben susmak istemiyorum, şarkı söylemek istiyorum. Annem de böyle yapmamı isterdi. Gerçekten bazı şeylerin değerini hayattayken bilmek lazım, annemi çok özlüyorum. Bu gece bütün şarkılar Leyla Özgecan'a gelsin" şeklinde konuştu. Sahnede duygusal anlar yaşayan Linet'e sevenlerinden destek gecikmedi. Konsere gelen vatandaşlar, şarkıcıyı alkışlayarak desteklerini gösterdi.

Başarılı şarkıcı, dün akşam da annesi için iftar yemeği verdi.

1