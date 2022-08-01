Konser sırasında Aydilge bayılan ünlü şarkıcıyı eşi sahneden kucaklayıp götürdü
Ünlü şarkıcı Aydilge konser verdiği esnada aşırı sıcaklar nedeniyle sahnede bir anda yere yığıldı. Beygınlık geçiren şarkıcının yardımına koşan eşi, ünlü ismi kucaklayarak dışarı çıkardı.
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Popüler müziğin farklı seslerinden biri olan Aydilge, konser sırasında sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Yaz aylarında yoğun bir konser temposuyla çalışan 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede aniden yer yığıldı.
EŞİ KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ
Baygınlık geçiren Aydilge'nin yardımına eşi ve sağlık ekipleri koştu. Ünlü şarkıcıyı kucaklayan eşi, Aydilge'yi görürürler o esnada seyirciler ise alkışladı.
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