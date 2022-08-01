Konser sırasında Aydilge bayılan ünlü şarkıcıyı eşi sahneden kucaklayıp götürdü

Popüler müziğin farklı seslerinden biri olan Aydilge, konser sırasında sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Yaz aylarında yoğun bir konser temposuyla çalışan 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede aniden yer yığıldı.

EŞİ KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ

Baygınlık geçiren Aydilge'nin yardımına eşi ve sağlık ekipleri koştu. Ünlü şarkıcıyı kucaklayan eşi, Aydilge'yi görürürler o esnada seyirciler ise alkışladı.