Sapanca'da muhteşem düğün

Sapanca'da gerçekleşen muhteşem düğünde yakın çevresi ve sanatçı dostları ile dünya evine giren çift gece geç saatlere kadar eğlendi. Rubato, Pamela, Orhan Ölmez, Mustafa İpekçioğlu ve daha birçok sanatçının sahne aldığı düğüne Yunus Günçe Dj performansı ile renk kattı. Çift balayı için İtalya'ya gideceklerini söyledi.

Sapanca' da gerçekleşen muhteşem düğünde yakın çevresi ve sanatçı dostları ile dünya evine giren çift gece geç saatlere kadar eğlendi.

Rubato, Pamela, Orhan Ölmez, Mustafa İpekçioğlu ve daha birçok sanatçının sahne aldığı düğüne Yunus Günçe Dj performansı ile renk kattı. Çift balayı için İtalya' ya gideceklerini söyledi.