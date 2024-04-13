Sakla Beni'nin Afife'si Şeyda Akova Balcıoğlu: Canlandırdığım karakter çok büyük acılar çekmiş

Oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Sektöre ne zaman başladığını anlatan Balcıoğlu, şu sıralarda Sakla Beni dizisinde canlandırdığı "Afife" karakterini de değerlendirdi.

Sakla Beni dizisinde "Afife" karakterine hayat veren oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu, konuk olduğu Haberler.com stüdyosunda canlandırdığı karakteri yorumladı. Afife'nin çok büyük acılar çektiğini belirten Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKMİŞ"

"Değişik bir karakter. Toplum içinde bir sürü insanın başına gelebilecek bir hikaye. Her ne kadar bilinmemiş olsa dahi. Yaşanabilecek, hatta zaten yaşanmış bir hikaye. Çok büyük acılar yaşamış bir karakter ve o da yanlış yapmış. Herkes gençliğinde hata yapar. Yargılamak toplumumuzda çok kolay. Bu karakterde de böyle bir handikap var, çok anlaşılası bir karakter değil. Naif bir kadın. Çok seviyorum bu karakteri."